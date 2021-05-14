Поступление в ВУЗы для абитуриентов с временно оккупированных территорий: какие правила?

Руслану Черепанову - 17. Семь лет назад вместе с родителями он переехал в Харьков из города Первомайска - сейчас это временно оккупированная территория в Луганской области. Он готовится к вступлению в ВУЗ, каждый день просматривая информацию на образовательных сайтах:

Есть еще сайт - называется ЗНО, там можно готовиться и всякие новости читать, а здесь должно прийти сообщение, что вам такого-то-такого-то числа будет ЗНО и лист-запрошення

Руслан еще окончательно не определился, в какой из вузов подавать документы. Он претендует на серебряную медаль и пока сосредоточился на том, чтобы успешно сдать тестирование, а позже будет разбираться с условиями вступления:

РУСЛАН ЧЕРЕПАНОВ, выпускник 2021

У меня есть предположение – это или медицина, или информатика, мне очень нравится эти две стези. Думаю, если получится, хотел бы воспользоваться льготами, так как мало мест бюджетных, и если есть возможность, почему бы и не воспользоваться

Папа Руслана, Олег Черепанов, уверен, что сын сможет успешно сдать ВНО вместе со всеми выпускниками и поступить в любой университет:

ОЛЕГ ЧЕРЕПАНОВ, отец Руслана

Так как мы здесь уже семь лет, я так понял, мы будем поступать на общих основаниях. - Вы считаете это справедливо? - Справедливо наверное, почему не справедливо, мы уже здесь восьмой год и освоились больше, чем те люди, которые приедут в этом году

Для тех выпускников, которые живут на временно оккупированных территориях и хотят в этом году поступить в украинские вузы, работают образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

Лариса Васюренко - одна из тех, кто шесть лет назад организовал первый такой центр в Харькове на базе перемещенного Луганского национального аграрного университета. Говорит, что в первые годы работы центра студентов было не так много, но сейчас количество детей увеличивается, они хотят себя реализовать, а сотрудники центра им помогают:

ЛАРИСА ВАСЮРЕНКО, руководитель образовательного центра "Донбасс-Украина" в Луганском аграрном университете

К нам могут поступать лица с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и с линии разграничения, так называемая «серая» зона. То есть прописка в документах должна быть на тех территориях. Могут поступать без паспорта, имея лишь свидетельство о рождении, мы здесь содействуем в получении украинского паспорта, также могут поступать, НЕ имея документа об образовании

Харьковский Национальный политехнический университет в 2020 году во время вступительной кампании принял с оккупированных территорий 150 человек, все они учатся на бюджете. Еще 10 жителей Луганской и Донецкой областей - на контрактной основе. Каждому абитуриенту уделялось максимальное внимание, им не обязательно сдавать ВНО, говорят в ВУЗе, нужно просто выбрать специальность и обратиться в центр:

СЕРГЕЙ БЕЛИК, руководитель образовательного центра «Донбасс-Украина» в Харьковском политехническом университете "ХПИ"

Если у них получается сдать ВНО, все или одно - это хорошо, то те нехватающие ВНО, которым не получилось выехать или они могут досдать - вступительные экзамены. К примеру, украинскую мову они сдают, ВНО, получилось выехать, а потом вернулись, а границу закрыли. Через время открыли границу, а на экзамен они не успели. Поэтому они приезжают, сдают вступительные экзамены здесь, у нас, причем мы учитываем максимально возможности, мы НЕ подвязываем к дате, а вот собралась группка - один два человека - организовывается комиссия, и они сдают экзамен

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» начнут свою работу 7 июня, до этих пор абитуриенты могут получить консультации по телефону и в социальных сетях, рассказывают в центрах.





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