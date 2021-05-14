Курьезный автогол

Гол в свои ворота был записан на вратаря. Но при этом ему очень "помог" собственный защитник.

В матче 33-го тура чемпоината Нидерландов по футболу между ПСВ (Эйндховен) и "Зволле" счет был открыт при курьезных обстоятельствах. Защитник "Зволле" Юта Накаяма, пасуя мяч своему голкиперу Ксавьеру Маусу отдал настолько неудобный пас, что вышел гол в свои ворота.

В протокол матча автогол был записан на Мауса, поскольку он последним коснулся мяча. Но ка же Маус злился на Накаяму.

Ниже в видеообзоре этого матча автогол на первых секундах. Игра завершилась в итоге победой ПСВ 4:2. Помимо автогола в этом матче было еще несколько чудовищных "привозов".





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