В Харькове подорожают отлов и эвтаназия бездомных животных

В Харькове подорожает отлов и эвтаназия животных, об этом говорится на официальном сайте публичных закупок «ProZorro». В этом году из городского бюджета планируют потратить более трех миллионов гривен на содержание коммунального предприятия "Центр обращения с животными", которое на протяжении всего своего существования попадало в медийные скандалы из-за негуманных убийств животных.

Дмитрий Булах, председатель правления в «Харьковский антикоррупционный центр»

Загальна кількість тварин, що пропонуються евтаназувати, зменшилася на кожну тварину, вартість евтаназії та відлову збільшилася. Якщо в минулих роках це було 1200-1300 гривень, то зараз це більше, ніж 2100 гривень на одну тварину. Це викликає питання - чому підвищення майже в два рази, і як це було аргументовано.

В этом году планируют усыпить или пристроить почти полторы тысячи бездомных кошек и собак.

Пресс-секретарь коммунального предприятия «Центр обращения с животными» Ольга Голубкина по телефону отметила, что повысились цены содержание коммунального предприятия из-за того, что выросла заработная плата, коммуналка и топливо. Также добавляет, что в центре на начало мая находилось 1500 тысячи бездомных животных, а за прошлый год удалось пристроить 2500 кошек и собак.

По официальным данным, которые размещены на сайте КП, эвтаназия в приюте проводится исключительно гуманными методами, которой подверглись 1175 особей за предыдущий год.

Тут шло тільки на корм 37 гривень. Это за неделю 7 гривен в день — это на кормёжку одной собаки.

Однако зоозащитница Наталья Коваленко показывает подобный договор за прошлый год. Его заключили Департамент жилищного хозяйства с коммунальным предприятием «Центр обращения с животными». В разделе «Калькуляции» среди прямых расходов предприятия, подчеркивает Наталья, не указаны никакие ветеринарные услуги котам и собакам, а на кормление пушистиков выделялись крайне низкие суммы.

Наталия отмечает, что в большинстве крупных городов Украины как, собственно, и за рубежом, от эвтаназии давно отказались. Животных отлавливают только для стерилизации, после чего отпускают на свободу.

Наталья Коваленко, зоозащитница

У Харкові діє негуманна програма безповоротного відлову тварин, при якій переважна більшість тварин або присипляється, або загинає від хвороб на карантинному майданчику комунального підприємства, комунальне підприємство працює непрозоро. І навіть якщо тварина загубилася, то дуже важко її знайти та повернути з цього КП. Це може бути паліативна евтаназія, коли тварина… вже не можна її страждання призупинити. А от просто присипляти здорових та неагресивних тварин – це є не гуманним та це заборонено.

За рубежом огромные суммы выделяются на приюты для четвероногих доздомных. Их кормления и лечения, отмечает зоозащитница, финансирует как государство, так и общественные организации. Впрочем, закон уже встал на защиту животных, и для живодеров более уже сегодня существует уголовная ответственность, за которую можно оказаться за решеткой на срок до восьми лет.





Агентство Телевидения Новости