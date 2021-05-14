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14.05.2021 20:00
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На Харьковщине возле границы задержали подростка из РФ, который шел в Украину в поисках "лучшей жизни"

На Харьковщине возле границы задержали подростка из РФ, который шел в Украину в поисках лучшей жизни

В Харьковской области пограничники задержали подростка-гражданина России, который незаконно перешел украинскую границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Информацию о нарушителе пограничники получили от местного жителя.

Он сообщил участковому инспектору пограничной службы, что 13 мая неизвестный шел по украинской территории от границы с Россией.

В указанном районе парня остановил пограничный наряд.

Пограничники выяснили, что подросток действительно незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих личность, у него не было.

По словам россиянина, ему недавно исполнилось 15 лет. Парень заявил, что прибыл из Ленинградской области РФ в поисках «лучшей жизни».

Сейчас правоохранители устанавливают личность парня.

 

Агентство Телевидения Новости

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