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15.05.2021 19:50
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Харьковский "Металл" победил и досрочно обеспечил себе 1-е место в своем дивизионе Второй лиги

Харьковский Металл победил и досрочно обеспечил себе 1-е место в своем дивизионе Второй лиги

В предыдущем туре харьковский "Металл" гарантировал себе путевку в Первую лигу, а сегодня окончательно застолбил за собой 1-е место в группе "Б" Второй лиги.

"Металл" одержал дома победу 3:1 над "Балканами" из Одесской области. За харьковскую команду голами отметились Руслан Фомин, Александр Мизюк и Фарес Балули (с пенальти). У "Балкан" гол престижа забил Богдан Приблуда.

После этой победы у "Металла" стало 56 очков после 20-ти сыгранных матчей и даже теоретически подопечных Александра Кучера теперь не свергнуть с 1-го места. А это значит, что после завершения турнира в группе "Б" "Металл" сыграет еще матч с победителем группы "А" за то, чтобы считаться лучшей командой Второй лиги по итогам сезона.

Агентство Телевидения Новости

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