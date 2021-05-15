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15.05.2021 20:12
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Бенефис украинца Руслана Малиновского в матче, который "Аталанта" выиграла 4:3

Бенефис украинца Руслана Малиновского в матче, который Аталанта выиграла 4:3

Украинский футболист Руслан Малиновский и забивал и результативно пасовал в матче, который гарантировал его итальянской команде "Аталанта" (Бергамо) участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

"Аталанта" играла в предпоследнем, 37-м туре чемпионата Италии, в гостях против "Дженоа" и одержала победу 4:3.

При этом Малиновский отдал голевой пас на своего одноклубника Дувана Сапату, когда счет был открыт. Затем Малиновский уже с паса Сапаты закатил мяч в пустые ворота "Дженоа" и удвоил преимущество своей команды. И еще Малиновский отдал предголевой пас, когда Робин Госенс сделал счте 3:0 в пользу "Аталанты".

"Аталанта" дважды в этом матче вела с разницей в три мяча - 3:0 и 4:1, но, в конце концов победила минимально.

После этой победы у "Аталанты", идущей на 2-м месте стало 78 очков, Команда из Бергамо не опустится уже по итогам чемпионата Италии ниже 4-го места, а значит будет играть в Лиге Чемпионов.


Агентство Телевидения Новости

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