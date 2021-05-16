Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 16 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 холодной воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 68-б (п. №1) до 17:00 16.05.21 г .; ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Семена Коваля (Ревкомовская), 64, 66, ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с) до 20:00 16.05.21 г .; ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17.05.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Ростовская, 7 (п. №3) до 20:00 16.05.21 г.

Киевский район:

ул. Матюшенко, 5 до 20:00 16.05.21 г.

Московский район:

ул. Рыжовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №1, стояк) до 20:00 16.05.21 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 242-б (п. №5, стояк) до 20:00 16.05.21 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный,9 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 16.05.21 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 16.05.21 г.

Холодногорский район:

ул. Ильинская, 61 (п. №5) до 17:00 16.05.21 г; ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 12 (кор. №2, п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16.05.21 г.

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