Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)
Сегодня, 16 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 холодной воды нет по следующим адресам:
Шевченковский район: пр. Победы, 68-б (п. №1) до 17:00 16.05.21 г .; ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), ул. Семена Коваля (Ревкомовская), 64, 66, ул. Тобольская (ч/с), ул. Казахстанская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с) до 20:00 16.05.21 г .; ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 17.05.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Ростовская, 7 (п. №3) до 20:00 16.05.21 г.
Киевский район:
ул. Матюшенко, 5 до 20:00 16.05.21 г.
Московский район:
ул. Рыжовский (Куйбышева) (ч/с), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №1, стояк) до 20:00 16.05.21 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 242-б (п. №5, стояк) до 20:00 16.05.21 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный,9 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 16.05.21 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181 (п. №12, стояк) до 20:00 16.05.21 г.
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61 (п. №5) до 17:00 16.05.21 г; ул. Залютинская, 2 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 12 (кор. №2, п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16.05.21 г.