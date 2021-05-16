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В Харькове сегодня будут взрывать старый элеватор

В Харькове сегодня будут взрывать старый элеватор

В Харькове сегодня, 16 мая, будут взрывать старый элеватор, расположенный в районе железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.

По информации Департамента инфраструктуры, в связи с этим сегодня с 10.00 до 11.00 часов запрещается движение транспортных средств по ул. Евгения Котляра на участке от ул. Сапожной до ул. Большая Панасовская.

Объезжать закрытый участок транспорт будет следующим образом: - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская, а также запрещается выезд транспортных средств с ул. Сапожной на ул. Евгения Котляра при движении в сторону до ул. Полтавский Шлях.

Напомним, первая попытка снести старый элеватор была 18 октября 2020 года. Корпус здания в результате подрыва накренился, однако здание устояло.

Затем его подрыв был запланирован на 25 апреля, однако его перенесли.

 

Агентство Телевидения Новости

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