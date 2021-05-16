В Украине за сутки - 3 620 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 3 620 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 детей и 60 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 208 человек; летальных случаев - 133; выздоровело – 7 921 человек", – написал он.

Количество зарегистрированных заболевших с начала пандемии в Украине на сегодня составило 2 153 864 человека, умерли 48 075 заболевших, 1 857 724 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области(530), а также в Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.

За сутки 15 мая 2021 года в Украине прививки получили 6 164 человека, 939 238 человек привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество случаев заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 137 случаев / 336 прививок;

Винницкая область - 62 случая / 238 прививок;

Волынская область - 100 случаев / 165 прививок;

Днепропетровская область - 530 случаев / 131 прививки;

Донецкая область - 260 случаев / 189 прививок;

Житомирская область - 126 случаев / 201 прививки;

Закарпатская область - 22 случая / 80 прививок;

Запорожская область - 115 случаев / 84 прививки;

Ивано-Франковская область - 87 случаев / 281 прививки;

Киевская область - 277 случаев / 339 прививок;

Кировоградская область - 49 случаев / 196 прививок;

Луганская область - 21 случай / 100 прививок;

Львовская область - 113 случаев / 302 прививки;

Николаевская область - 131 случай / 135 прививок;

Одесская область - 231 случай / 482 прививки;

Полтавская область - 90 случаев / 371 прививки;

Ровенская область - 115 случаев / 171 прививки;

Сумская область - 172 случая / 244 прививки;

Тернопольская область - 118 случаев / 248 прививок;

Харьковская область - 182 случая / 400 прививок;

Херсонская область - 194 случая / 392 прививки;

Хмельницкая область - 138 случаев / 288 прививок;

Черкасская область - 106 случаев / 57 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 436 прививок;

Черниговская область - 170 случаев / 298 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 15 мая в Украине зафиксировано 6 796 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости