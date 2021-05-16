В Украине за сутки - 3 620 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 3 620 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"3 620 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 мая 2021 года. В частности, заболели 172 детей и 60 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 208 человек; летальных случаев - 133; выздоровело – 7 921 человек", – написал он.
Количество зарегистрированных заболевших с начала пандемии в Украине на сегодня составило 2 153 864 человека, умерли 48 075 заболевших, 1 857 724 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области(530), а также в Киевской (277), Донецкой (260), Одесской (231) и Херсонской (194) областях.
За сутки 15 мая 2021 года в Украине прививки получили 6 164 человека, 939 238 человек привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 17 086 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество случаев заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 137 случаев / 336 прививок;
Винницкая область - 62 случая / 238 прививок;
Волынская область - 100 случаев / 165 прививок;
Днепропетровская область - 530 случаев / 131 прививки;
Донецкая область - 260 случаев / 189 прививок;
Житомирская область - 126 случаев / 201 прививки;
Закарпатская область - 22 случая / 80 прививок;
Запорожская область - 115 случаев / 84 прививки;
Ивано-Франковская область - 87 случаев / 281 прививки;
Киевская область - 277 случаев / 339 прививок;
Кировоградская область - 49 случаев / 196 прививок;
Луганская область - 21 случай / 100 прививок;
Львовская область - 113 случаев / 302 прививки;
Николаевская область - 131 случай / 135 прививок;
Одесская область - 231 случай / 482 прививки;
Полтавская область - 90 случаев / 371 прививки;
Ровенская область - 115 случаев / 171 прививки;
Сумская область - 172 случая / 244 прививки;
Тернопольская область - 118 случаев / 248 прививок;
Харьковская область - 182 случая / 400 прививок;
Херсонская область - 194 случая / 392 прививки;
Хмельницкая область - 138 случаев / 288 прививок;
Черкасская область - 106 случаев / 57 прививок;
Черновицкая область - 74 случая / 436 прививок;
Черниговская область - 170 случаев / 298 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 15 мая в Украине зафиксировано 6 796 новых случаев COVID-19.