Коронавирус на Харьковщине: за сутки умерли 22 заболевших, новых случаев - менее двухсот

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 182 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 143 227 случаев заболевания.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 22 человека, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3040 летальных случаев.

При этом 121731 заболевших уже выздоровели (1158 из них – за прошедшие сутки), 18456 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 998 человек.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили 630 заболевшим, 16 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости