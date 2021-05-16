Сегодня Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий

Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий.

Напомним, этот день памяти в Украине отмечают в третье воскресенье мая с 2007 года.

Крупнейшим в Украине местом массовых захоронений жертв коммунистических политических репрессий является лесной массив недалеко от поселка Быковня. По разным данным, здесь нашли от 15 до более 100 тысяч человек, замученных во время допросов или расстрелянных во внесудебном порядке органами НКВД в Киеве в период с 1937 до 1941 года.

Память жертв почтил президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс служба ОПГ.

От его имени к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" была установлена корзина цветов.

Также цветы были возложены к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.

"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Пресловутым символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", - отметил Зеленский.

По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 000 человек.

"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность. Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", - подчеркнул глава государства.

Агентство Телевидения Новости