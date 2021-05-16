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Овечкина побили, и он сполз по хоккейному бортику
Авторитетный российский хоккеист Александр Овечкин наказан в НХЛ за проявленную наглость
В НХЛ начался первый раунд Кубка Стэнли. В первом матче в паре «Вашингтон» - «Бостон» во втором периоде Овечкин, выступающий за «Вашингтон», нагло сыграл против Джереми Лоузона из «Бостона».
Лоузон, наплевав на авторитет Овечкина, нагнал россиянина у бортика и серией ударов сделал так, что Овечкин сполз на лёд.
При этом Лоузон получил 2 минуты штрафа.
Сам же матч завершился победой «Вашингтона» в овертайме – 3:2.
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