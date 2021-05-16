Госстат обнародовал рейтинг торговых партнеров Украины

По итогам прошлого года доля Китая была 13,1%, свидетельствуют статистические данные Государственной службы статистики, опубликованные на сайте ведомства.

На второе место с четвертого поднялась Польша - 2 263,9 млн долларов с долей 6,9%, а на третьем Германия с оборотом 2 141,4 млн долларов и долей 6,5%.

Российская Федерация опустилась на четвертое место - 2 022,8 млн долларов и 6,1%, а по итогам 2018 года она была первой, а затем согласно статистике, два года находилась на втором месте.

США сохранили свое пятое место в топе партнеров Украины - 1 814,2 млн долларов, 5,5% оборота.

В целом на страны Евросоюза приходится 40,4% внешнего оборота Украины.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года оборот розничной торговли вырос на 13,1% в сравнении с мартом прошлого года.

За I квартал 2021 года оборот розницы вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минэкономики на ведомственном сайте.

Положительная динамика отрасли поддерживалась в первую очередь восстановлением экономики в условиях адаптивного карантина, а также стимулированием спроса на фоне увеличения социальных стандартов.

С 1 января текущего года выросла минимальная заработная плата до 6 000 грн, а с 1 марта были проведены перерасчет и индексация пенсий граждан по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца.

Также сообщалось, что журнал "Forbes – Украина" опубликовал список 100 самых богатых украинцев. В него вошли владельцы бизнесов в промышленности, металлургии, фармацевтики, АПК, энергетики и других секторах экономики. Авторы рейтинга отмечают, что за год список обновился на 21%.

Один из участников первой десятки - бизнесмен Виктор Пинчук ($2,5 млрд) рассказал изданию, что его первым местом работы была должность ночного сторожа и резчика холодного металла третьего разряда на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе.

Агентство Телевидения Новости