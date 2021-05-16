Жутчайший нокаут

Нокаутированного боксёра в чувства приводили врачи, вошедшие в ринг.

В английском Манчестере состоялся вечер бокса. В главном бою обладатель пояса Интернационального чемпиона WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг) британец Джошуа Буатси дрался с французом Даниэлем Дос Сантосом.

Во 2-м раунде Буатси отправил соперника в нокдаун, а за 20 секунд до завершения 4-го раунда - нокаутировал.

Ниже на видео нокаут, после кторого стало очень тревожно за здоровье Дос Сантоса - на 7:10.





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