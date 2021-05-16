COVID-19: Турция ослабила карантинные ограничения

Министерство внутренних дел Турции опубликовало циркуляр о снятии в стране некоторых введенных из-за коронавируса ограничений. Об этом стало известно в воскресенье, 16 мая.

"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу", – говорится в сообщении.

В свою очередь МВД Турции снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешается регистрация браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции продолжает действовать по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под комендантский час не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.

Отмечается, что спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом". Данные меры будут действовать до 1 июня.

Ранее на этой неделе стало известно, что Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины. Декларация о намерениях, которая была подписана между Киевом и Анкарой, дает первые результаты, пояснили в Минкультуры.

Также сообщалось, что отели в Турции не отказываются от системы "все включено" (all inclusive) несмотря на коронавирусные ограничения.

Агентство Телевидения Новости