Харьковский полумарафон пробежали более тысячи человек

Сегодня, 16 мая, прошел в Харькове полумарафон.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в нем приняли участие около 1,4 тыс. любителей бега не только из Харькова, но и других городов Украины - Полтавы, Киева, Ровно, Чугуева, Сум и других. Забег проходил по проспекту Науки.

Дистанцию в 21 км преодолели около 300 спортсменов. В самом массовом забеге на 10 км приняли участие около 700 человек, а в семейном забеге на 1 км - 400 фанатов здорового образа жизни. Также среди участников были люди с инвалидностью.

По итогам соревнований первое место на дистанции 21 км среди мужчин занял Александр Чеперис с результатом 1:15:55, среди женщин - Ася Комиссарова, которая пробежала дистанцию за 1:43:38.

Лучшими на дистанции 10 км стали Виталий Кузнецов (33:26) и Анжелика Глагольева (41:26).

В семейном забеге победили Юрий Юрков (00:03:47) и Ольга Письменная (00:04:16).

Все участники мероприятия получили памятные медали, а победителям в разных возрастных категориях вручили кубки и подарки от организаторов и партнеров мероприятия. Со всеми результатами Харьковского полумарафона можно ознакомиться здесь.

Александр Чеперис отметил, что не считает себя профессиональным спортсменом, но бегает шесть раз в неделю по два-три часа, преодолевая минимум 15-20 км. Его лучший результат на такой дистанции 1 час 11 минут.

«Организация на полумарафоне хорошая. Воды хватало, очень хорошо работали волонтеры. Несмотря на жаркую погоду, все удалось. Результатом доволен», - рассказал участник забега после церемонии награждения.

Также он отметил, что, возможно, решится пробежать марафонскую дистанцию 42 км.

Участники семейного забега после дистанции отмечали, что такие мероприятия помогают весело и интересно провести время вместе с детьми и популяризируют здоровый образ жизни в родном городе.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, сегодня в Харькове открыли спортивный сезон. По его словам, харьковчане соскучилась за стартами, офлайн-мероприятиями, и впереди их ждет серия забегов.

«Хорошая дистанция, хорошая погода, приятно, что на детский семейный забег мы собрали даже больше людей, чем планировали. Много людей хотели зарегистрироваться, когда регистрация уже была закрыта. По сути это новое мероприятие. Мы начинаем беговой сезон полумарафоном, потом будет серия забегов, которую завершит в октябре Харьковский международный марафон», - сообщил Алексей Чубаров.

Также он отметил, что в следующее воскресенье в Харькове состоится традиционный Велодень, на который не нужно регистрироваться.

«Приглашаем всех харьковчан принять участие в Велодне. Для этого достаточно взять велосипед или самокат и прокатиться всем вместе по проспекту Науки. Старт - в 10:00», - рассказал Алексей Чубаров.

В Харьковском горсовете отметили, что мероприятие прошло с учетом карантинных требований - в зоне старта участники были в масках, стояли санитайзеры и пр.

Агентство Телевидения Новости