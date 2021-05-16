Из сектора Газа в сторону Израиля с начала конфликта выпустили почти 2,5 тысячи ракет

С начала конфликта с территории сектора Газа в направлении Израиля выпустили почти 2500 ракет.

Об этом пишет timesofisrael.com.

В частности, по подсчетам израильских военных, с вечера субботы до утра воскресенья, 16 мая, палестинские террористические группы выпустили более 130 ракет в направлении Израиля. 11 ракет не смогли пересечь границу и упали на территории сектора Газа.

Обстрел не нанес значительного ущерба и не принес жертв среди гражданского населения.

Однако, по последней информации, количество погибших в секторе Газа возросло до 174 человек, среди них 47 детей и 29 женщин.

Израильские чиновники заявляют, что в результате нападений боевиков на Израиль погибли десять человек, в том числе двое детей.

Напомним, новый этап эскалации между Палестиной и Израилем начался на фоне слушаний о принудительном выселении палестинцев из домов в Иерусалиме, а также в преддверии празднования Израилем Дня Иерусалима. И Палестина, и Израиль считают этот город своим.

В субботу, 15 мая, Израильские ВВС нанесли удар по зданию, где располагались офисы местных и международных СМИ в секторе Газа, журналисты успели покинули здание до атаки.

Сегодня, 16 мая, вопрос конфликта обсуждают на заседании Совета Безопасности ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Украину и другие страны за решительную поддержку Израиля в конфликте.

Агентство Телевидения Новости