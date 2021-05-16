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На Луганщине сепаратисты разрушили кладбище: фото

На Луганщине сепаратисты разрушили кладбище: фото

На Донбассе военная техника сепаратистов так называемой "ЛНР" проехала по кладбищу во временно неподконтрольном украинскому правительству Перевальске. Об этом сообщает портал Новости Донбасса в воскресенье, 16 мая.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото разрушенных памятников и могил, а также пояснили, что танк сепаратистов сошел с дороги в районе 5-й шахты возле кладбища и проехал по могилам.

"Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбиты памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все повреждены... Как после бомбежки", - написали горожане, добавив, что "проехались - это мягко сказано, на половину кладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнем, разворот на могиле, от нее ничего не осталось".

По словам жителей Перевальска, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В 2020 году пострадало меньше могил, жители обращались к местной "власти", но результатов не было, никто не был наказан, и убытки людям не возместили.

Местные жители опасаются также ходить по улице, потому что военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. В соцсетях упоминают смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль - тогда один человек погиб.

Агентство Телевидения Новости

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