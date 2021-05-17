Дорожники ремонтируют подъезд к Сковородиновке

Ремонт автодороги местного значения С211322 «Сковородиновка - Гуриновка - Ольшанское» выполняют в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Об этом сообщили в ХОГА.

Общая протяженность дороги - 15,8 км. Указанная дорога совпадает с туристическим маршрутом в Национальный литературно-мемориальный музей Г. С. Сковороды.

По информации Государственного предприятия «Дороги Харьковщины», в текущем году запланировано восстановить дорожное покрытие на 3-километровом участке от дороги государственного значения Т-21-13 «Золочев - Максимовка» в направлении села Сковородиновка.

«На сегодня начались работы по фрезеровке старого слоя покрытия. В дальнейшем будут выполняться работы по частичному усилению основы щебеночно-песчаной смесью, укладке выравнивающего и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси, укреплению обочин, замене бортового камня, нанесению горизонтальной дорожной разметки и установке дорожных знаков», - отметили на ГП «Дороги Харьковщины».

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