Никаких бумаг для госорганов: с 24 августа Украина войдет в режим paperless

Органы государственной власти войдут в так называемый режим paperless, когда услуги будут предоставляться с помощью цифровых инструментов, с 24 августа этого года. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация».

"24 августа 2021 года Украина войдет в режим paperless, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или какие-либо справки для предоставления государственных услуг", - подчеркнул глава государства.

Он заверил, что будет сделано "все, чтобы государство без бумаги существовало действительно не на бумаге".

"Компьютер не имеет друзей или кумовьев, компьютер не берет взятки, даже в биткоинах. Искусственный интеллект может изучить тысячу языков, но не понимает слов "договориться" или "порешать", - отметил Зеленский.

Агентство Телевидения Новости