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За тур до финиша осталось два претендента на чемпионский титул

За тур до финиша осталось два претендента на чемпионский титул

Интрига разрешится лишь в последнем туре.

В чемпионате Испании по футболу сыгран предпоследний, 37-й тур. В нём команды, занимающие 1-е и 2-е место - мадридские "Атлетико" и "Реал" выиграли.

"Атлетико"уступая к 81-й минуте 061 "Осасуне", всё же взял верх - 2:1. "Реал" оказался сильнее "Атлетика" из Бильбао - 1:0.

Теперь у "Атлетико" 83 очка, у "Реала" - 81. "Атлетико" очень близок к тому, чтобы стать чемпоином Испании.


Агентство Телевидения Новости

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