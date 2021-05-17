За тур до финиша осталось два претендента на чемпионский титул

Интрига разрешится лишь в последнем туре.

В чемпионате Испании по футболу сыгран предпоследний, 37-й тур. В нём команды, занимающие 1-е и 2-е место - мадридские "Атлетико" и "Реал" выиграли.

"Атлетико"уступая к 81-й минуте 061 "Осасуне", всё же взял верх - 2:1. "Реал" оказался сильнее "Атлетика" из Бильбао - 1:0.

Теперь у "Атлетико" 83 очка, у "Реала" - 81. "Атлетико" очень близок к тому, чтобы стать чемпоином Испании.





Агентство Телевидения Новости