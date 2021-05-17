Титул Мисс Вселенная получила 26-летняя мексиканка

Обладательницей титула Miss Universe 2020 стала представительница Мексики Андреа Меса. Об этом сообщает People.

Новую мисс Вселенная торжественно короновала ее предшественница, представительница ЮАР Зозибини Тунци.

Как отмечает издание, Андреа Меса работает инженером-программистом, а также дипломированным визажистом. Она увлекается экстремальным спортом и кросфитом.

Меса также выступает за права женщин и является амбасадором туристического бренда своего родного города Чихуахуа.

В своей речи на конкурсе Андреа говорила о том, как меняются стандарты красоты: «Мы живем в обществе, которое становится все более прогрессивным, и поскольку мы прогрессируем как общество, мы прогрессируем и в том, что касается стереотипов. Сейчас красота - это не только то, как мы выглядим. По моему мнению, красота излучается не только в нашей душе, но и в нашем сердце и в том, как мы ведем себя. Никогда не позволяйте никому говорить, что вы не являетесь ценными», - сказала она.

Агентство Телевидения Новости