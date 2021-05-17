Рассчитана на 100 точек: в Харькове к поточному кислороду подключили железнодорожную клиническую больницу №5

Эта кислородная бочка - одна из четырех, которые доставили в Харьков в апреле. Ее емкость 5 кубометров, или - 100 точек потокового кислорода. Рядом с ней - ровно в десять раз меньше, которая обеспечивала лишь 6 кислородных точек, поэтому иногда тяжелые пациенты вынуждены были дышать кислородом по очереди.

Алексей Василевский, заместитель гендиректора железнодорожной больницы №1 по техн. Вопросам:

Мы бы могли многих спасти до этого. Будь у нас больше точек кислорода. Как и везде в реанимации, у нас очереди. Пациента привозят с сатурацией 92, а завтра у него - 70 без - кислорода он просто умрет.

Железнодорожная больница номер 1 в Харькове - одна из восьми по стране, которая пподчиняется «Укрзализныце». Больных ковидом начали принимать здесь в конце ноября прошлого года. Развернули 415 мест, однако оборудовать кислородную трассу ведомственное медучреждение не смогло. Не нашлось денег. Поэтому к работе подключились меценаты. Собрали полтора миллиона гривен и за месяц реализовали проект.

Иван Юрик, руководитель АО «Укрзализныця»:

Ми зайшли в кризу пандемії не зовсім підголеними. Наші лікарні були не дуже приготовані. За пару місяців ми кардинально поміняли всю систему забезпечення. Це заслуга не лише «Укрзалізниці», а це співпраця командна - робота місцевої влади і інвесторів.

Сегодня в медучреждении находится 63 пациента больных коронавирусом, рассказывает гендиректор. Еще несколько недель назад в разгар третьей волны ковида на Харьковщине - их было вдвое больше. Лещенко добавляет, медучреждение полностью укомплектовано специалистами, которые лечат больных ковидом. Это 9 ковид-бригад.

Виктор Лещенко, ген. директор железнодорожной больницы №1:

Коли до мене заходили лікарі і плакали від того, що вибирали кому залишиться на кисні, а кому надати кисневий концентратор. А це практично межа між життям і смертю. Кисень зараз подається. Бочка пройде ще технічні тестіровання і після тестіровання ми будемо повністю забезпечені киснем.

Около недели новая кислородная система будет проходить тестирование, после чего заработает на полную мощность. Такая же бочка предназначена для другой больнице «Укрзализныци», однако там работы взять на себя планирует именно ведомство. В ХОГА говорят, хотя сейчас наблюдают спад заболевания коронавирусом, в области все равно увеличивают госпитальную базу и готовятся к очередной волне.

Михаил Черняк, зам.председателя ХОГА:

Для нас важливо, чому ми забезпечуємо саме ці лікарні, бо вони визначені як опорні, не зважаючи на те, що це відомчі лікарні. Але вони включені в нашу госпітальну базу і ми знаємо, що лікарня якісно працювала по своїх напрямах. Тому в подальшому підсиливши їх вони допоможуть нам, у разі нової хвилі ковід.

По словам Черняка, пока на Харьковщине в больницах, где лечат больных коронавирусом, поточным кислородом оборудовано почти полторы тысячи мест.

Агентство Телевидения Новости