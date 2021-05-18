Где сегодня в Харькове нет воды (адреса)

Сегодня, 18 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №2, стояк), 8 (п. №1), ул. Академика Павлова, 319 (стояк), ул. Чайковского, 27 (п. №2), ул. Героев Труда, 48 (п. №8, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.21 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 160 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №5, стояк) 18:00 18.05.21 г.., Пр. Тракторостроителей, 126 (п. №1-2), ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 36-в, 50-б, ул. Светлая,49, ул. Валентиновская (Блюхера), 33, 35/81, пр. Тракторостроителей, 83-б-р до 20:00 18.05.21 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 44 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.21 г..

Слободской район:

ул. Дизельная, 1 (п. №1), пр. Героев Сталинграда, 18 1 (п. №12, стояк) до 20:00 19.05.21 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6), ул. Софиевская (ч/ с), пер. 1-й Орский (ч/ с) до 20:00 18.05.21 г.

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