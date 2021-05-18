В Украине за сутки зарегистрировали более 4 тысяч случаев заболевания COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 095 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 мая 2021 года. В частности, заболели 235 детей и 162 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 999 человек; летальных случаев - 285; выздоровело – 17 751 человек", – написал он на своей странице в Фейсбук.

Количество зарегистрированных заболевших с начала пандемии в Украине теперь составляет 2 160 095 человек, умерли 48 469 пациентов, 1 882 344 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой области (428), а также в Ровенской (425), в Киеве (425) и Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

За сутки 17 мая 2021 года в Украине прививки получили 17 232 человека, 948 330 человек были привиты с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество случаев заболевания в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 425 случаев / 1963 прививки;

Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;

Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;

Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;

Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;

Закарпатская область - 58 случаев / 628 прививок;

Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;

Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;

Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;

Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;

Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;

Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;

Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;

Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;

Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;

Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;

Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;

Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;

Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;

Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;

Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;

Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;

Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;

Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях COVID-19 в Украине.

Агентство Телевидения Новости