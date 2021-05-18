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В харьковском метро на рельсы упал пассажир
В харьковском метро сегодня, 18 мая, утром на рельсы упал пассажир.
Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковской метрополитен».
Происшествие произошло в 8:00 на станции «Центральный рынок».
Как отмечается, поезда в этот момент на станции не было.
С контактного рельса было снято напряжение, а пассажир был оперативно выведен на платформу.
В 8:05 напряжение было подано.
Сейчас с пассажиром работают правоохранители.
В метрополитене просят прощения у пассажиров за временные неудобства и призывают соблюдать Правила пользования метрополитеном.
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