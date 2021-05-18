В харьковском метро на рельсы упал пассажир

В харьковском метро сегодня, 18 мая, утром на рельсы упал пассажир.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Харьковской метрополитен».

Происшествие произошло в 8:00 на станции «Центральный рынок».

Как отмечается, поезда в этот момент на станции не было.

С контактного рельса было снято напряжение, а пассажир был оперативно выведен на платформу.

В 8:05 напряжение было подано.

Сейчас с пассажиром работают правоохранители.

В метрополитене просят прощения у пассажиров за временные неудобства и призывают соблюдать Правила пользования метрополитеном.

Агентство Телевидения Новости