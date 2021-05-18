В Украине сегодня - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

Каждый год 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. В этот день в 1944 году советская власть начала операцию по депортации крымскотатарского населения Крыма.

Как известно, перед тем, 11 мая 1944 года, было принято тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859сс "О крымских татарах".

В документе содержались претензии к крымскотатарскому населению – им, в частности, вменялось массовое предательство и коллаборационизм, которые стали обоснованием для их депортации. При этом никаких доказательств "массового дезертирства" крымских татар не существует, а большинство коллаборационистов погибли в боях или были осуждены в индивидуальном порядке.

Принудительное выселение крымских татар началось в 3 часа утра и завершилось 20 мая. Депортированным давали на сборы от нескольких минут до получаса. С собой им удавалось собрать в среднем 20-30 кг вещей и продуктов, большая же часть имущества оставалась и была конфискована государством.

Операцию осуществляли 32 тысячи сотрудников НКВД. В течение 2 дней крымских татар свозили машинами к железнодорожным станциям Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, а оттуда эшелонами отправляли на восток.

Только за эти два майских дня, по данным советских властей, из Крыма были выселены более 183 тысяч крымских татар. Официальная статистика вызывает сомнения, однако и она дает представление об огромном количестве изгнанного населения.

Депортация имела катастрофические последствия для коренного населения полуострова, ведь она привела к тысячам смертей крымских татар от голода и болезней.

Верховная Рада Украины в ноябре 2015 года признала депортацию с полуострова крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа, а 18 мая в Украине был установлен Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Нынче же страна-агрессор Россия, оккупировав Крым в 2014 году, продолжает нарушать права крымских татар на полуострове.

Агентство Телевидения Новости