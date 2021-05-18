В Интернет выложено видео поющего Гвардиолы с сигарой

Стало всеобщим достоянием, как выглядел главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиала на праздновании его командой завоевания золотых медалей в чемпионате Англии.

Гвардиола не отказывал себе в удовольствии затянуться сигарой. Пр этом он пел песню "Don't look back in anger" из репертуара Oasis.

Гвардиола откровенно позировал на камеру которой его снимали, но вряд ли давал согласие, чтобы такое видео выкладывалось в социальные сети на всеобщее обозрение.





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