В Харькове отправили за решетку мужчину, который привез наркотики из Одессы

Ленинский районный суд Харькова вынес приговор 57-летнему мужчине по делу о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта (ч. 3 ст. 309 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как было установлено, в начале декабря 2020 года, находясь в Одессе на рынке «7-й километр», обвиняемый приобрел у неустановленных лиц наркотики для дальнейшего личного употребления без цели сбыта.

В тот же день мужчина перевез запрещенные вещества в Киев, где в арендованной им комнате общежития разделил наркотики на части, одну из которых поместил в полимерный пакет, а другую распределил в двадцать пять бумажных свертков.

17 декабря, положив наркотические средства в свою сумку с личными вещами, мужчина приехал в Харьков. Когда он вошел на станцию метро «Южный вокзал», в вестибюле на его сумку отреагировала служебная собака.

При разговоре с правоохранителями мужчина сообщил о наличии у него наркотического средства «героин» и «каннабис», которые и были изъяты у него в ходе следственных действий.

Мужчину задержали.

Изъятое у него отправили на экспертное исследование.

Экспертиза показала, что изъятые у фигуранта вещества являются особо опасными наркотическими средствами, оборот которых запрещен по закону – это героин, общая масса его составила 18,500 г, чистая часть героина составила 11,711 г, и каннабис массой 169,608 г.

9 апреля суд признал фигуранта виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости