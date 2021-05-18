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Жители Харькова снова могут пользоваться пакетами для уборки за животными на улице

Жители Харькова снова могут пользоваться пакетами для уборки за животными на улице

Жители Харькова снова могут пользоваться специальными пакетами для уборки за животными.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, отметив, что КП «Центр обращения с животными» возобновило наполнение гигиеническими пакетами уличных диспенсеров для уборки за животными.

По данным КП, всего на улицах в центральных районах Харькова установлено 350 диспенсеров.

Временно, с начала года, их гигиеническими пакетами не наполняли, теперь эту работу возобновили, отметили на предприятии.

В наполнении диспенсеров предприятию помогают сотрудники КП «Благоустройство».

На предприятии также напомнили, что пакеты предназначены исключительно для сбора отходов, и их не рекомендуется использовать для хранения продуктов, поскольку они токсичны.

Напомним, уличные диспенсеры для уборки за животными были установлены в рамках проекта-победителя конкурса на участие в общественном бюджете. Диспенсеры заправляют раз в неделю, один бокс вмещает до 100 пакетов.

 

Агентство Телевидения Новости

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