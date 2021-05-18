Жители Харькова снова могут пользоваться пакетами для уборки за животными на улице

Жители Харькова снова могут пользоваться специальными пакетами для уборки за животными.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, отметив, что КП «Центр обращения с животными» возобновило наполнение гигиеническими пакетами уличных диспенсеров для уборки за животными.

По данным КП, всего на улицах в центральных районах Харькова установлено 350 диспенсеров.

Временно, с начала года, их гигиеническими пакетами не наполняли, теперь эту работу возобновили, отметили на предприятии.

В наполнении диспенсеров предприятию помогают сотрудники КП «Благоустройство».

На предприятии также напомнили, что пакеты предназначены исключительно для сбора отходов, и их не рекомендуется использовать для хранения продуктов, поскольку они токсичны.

Напомним, уличные диспенсеры для уборки за животными были установлены в рамках проекта-победителя конкурса на участие в общественном бюджете. Диспенсеры заправляют раз в неделю, один бокс вмещает до 100 пакетов.

Агентство Телевидения Новости