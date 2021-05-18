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В Харьковской области спасатели предотвратили взрыв газового баллона в загоревшемся автомобиле

В Харьковской области спасатели предотвратили взрыв газового баллона в загоревшемся автомобиле

В Купянском районе спасатели предотвратили взрыв газового баллона в загоревшемся автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 18 мая в 2:34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в поселке Купянск-Узловой на площади Железнодорожников,4 горит кроссовер «Mitsubishi Outlander» 2006 года выпуска.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составила 2 кв.м. Существовала угроза взрыва газового баллона.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать этого. Пожар удалось локализовать в 2:44 и ликвидировать в 03:15.

В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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