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В селе под Харьковом горели гаражи

В селе под Харьковом горели гаражи

В селе Борки Змиевского района Харьковщины  днем 17 мая загорелись несколько гаражей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 15:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Центральной,43.

На момент прибытия спасателей на место горели конструктивные элементы стен, перекрытия и кровли 3-х гаражей на площади 150 кв.м.

Пламя грозило перейти на соседние гаражи.

Однако спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Его огнеборцы локализовали в 16:40, а ликвидировали в 18:02.

В результате происшествия никто не пострадал.

Агентство Телевидения Новости

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