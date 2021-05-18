Сегодня 12:44
Просмотров: 52
В селе под Харьковом горели гаражи
В селе Борки Змиевского района Харьковщины днем 17 мая загорелись несколько гаражей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, в 15:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Центральной,43.
На момент прибытия спасателей на место горели конструктивные элементы стен, перекрытия и кровли 3-х гаражей на площади 150 кв.м.
Пламя грозило перейти на соседние гаражи.
Однако спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Его огнеборцы локализовали в 16:40, а ликвидировали в 18:02.
В результате происшествия никто не пострадал.
Загрузка...