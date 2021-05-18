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Харьковщина - в тройке лидеров по выплатам в Украине «карантинных» 8 тысяч

Харьковщина - в тройке лидеров по выплатам в Украине «карантинных» 8 тысяч

Харьковщина находится в тройке лидеров по выплатам в Украине «карантинных» 8 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на данные Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко.

Как рассказал министр, по состоянию на 17 мая в Украине уже 1 млрд грн было направлено на выплату государственной помощи 125 тысячам наемных работников и предпринимателей в связи с усилением карантина в «красных зонах».

В частности, выплаты уже получили 75 856 наемных работников и 49144 ФОПы. В региональном разрезе больше всего выплат получили предприниматели и наемные работники в Киеве (более 206 млн грн), Львовской (почти 107 млн ​​грн) и Харьковской (90 млн грн) областях.

«Выплаты продолжаются, программа поддержки будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в «красную» зону. Призываем бизнес, который пострадал, регистрироваться и получать эту помощь», - добавил Игорь Петрашко.

Напомним, 30 марта парламент поддержал в целом законопроект №5300 о помощи ФОПам и наемным работникам за период локдауна в «красных» зонах. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, и 9 апреля он вступил в силу.

 

Агентство Телевидения Новости

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