Ремонт на окружной: заасфальтировано 24 км дороги в выравнивающем слое

На объездной дороге вокруг Харькова дорожники заасфальтировали 24 км дорожного покрытия в выравнивающем слое.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как отметили в ХОГА, в рамках Программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» с марта этого года на объездной дороге вокруг Харькова отфрезеровано 39 км старого слоя покрытия.

«По состоянию на 17 мая на объездной дороге вокруг Харькова уложено 24 км первого выравнивающего слоя из мелкозернистой асфальтобетонной смеси и 9,4 км - во втором выравнивающем слое с использованием георешетки в асфальтобетоне. В частности, на участке М-03 «Киев-Харьков-Довжаньский» от пгт Песочин к Роганского жилмассива 19 км - в первом слое и 5,4 км - во втором. На участке М-03-03 «Подъезд к аэропорту« Харьков »от Роганского жилмассива в пгт Безлюдовка 5 км - в первом и 4 км - во втором», - уточнили в Службе автомобильных дорог, отметив, что работы ведутся круглосуточно.

Кроме этого, для увязки дорожного покрытия между слоями асфальтобетона дорожники укладывают композитную арматуру, уже устроено 1,5 тыс. кв.м.

Отфрезеровано 39 км старого покрытия М-03 от пгт Песочин до Роганского жилмассива - 26 км, М-03-03 от Роганского жилмассива в пгт Безлюдовка - 13 км.

В местах проведения работ движение автотранспорта организовано одной половиной проезжей части в реверсном режиме.

«Обращаемся к водителям с просьбой быть бдительными и предельно внимательными в местах проведения ремонтных работ, так как при фрезеровании старого покрытия или при устройстве новых слоев асфальтобетона будут возникать временные технологические стыки», - отмечают дорожники.

По данным ХОГА, объездная дорога вокруг Харькова состоит из отрезков 5-ти дорог общей протяженностью 82 км. Всего в рамках Программы президента на 58-ми километрах объездной дороги по маршруту Песочин-Пятихатки-Рогань-Безлюдовка полностью обновят покрытие, установят новые знаки, появится новая разметка и обочина. Стоимость проекта - 1800000000 гривен, срок выполнения - 2 года.

Агентство Телевидения Новости