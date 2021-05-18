На Галапагосах обрушилась знаменитая Арка Дарвина

На одном из Галапагосских островов разрушилось природное вулканическое образование, известное как Арка Дарвина. От него остались только два столба, сообщает ВВС News.

Как объяснили в Министерстве охраны окружающей среды Эквадора, это произошло из-за "естественной эрозии".

Арка Дарвина представляет собой вершину вулканической скалы, на сотни метров погруженной в океан. Она находится неподалеку от необитаемого скалистого острова Дарвина в Тихом океане и является одним из самых популярных мест в мире для дайверов.

Галапагосские острова лежат в 900 км к западу от побережья Эквадора и на них распространяется юрисдикция этой страны. На четырех крупнейших островах проживает около 30 тысячи человек.

Всего архипелаг состоит из 234 островов, островков и скал вулканического происхождения.

Арка и одноименный остров названы в честь британского ученого и натуралиста Чарльза Дарвина. Считается, что несколько недель, проведенных Дарвином на Галапагосских островах в сентябре 1835 года, убедили его в правильности теории эволюции.

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