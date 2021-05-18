В ХОГА рассказали о количестве коек для пациентов с COVID-19 в опорных больницах Харьковщины

В опорных больницах Харьковской области свободны 55% коек, определенных для пациентов, больных COVID-19.

Об этом сообщил во время брифинга 18 мая заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает пресс-служба ХОГА.

По его словам, на сегодня госпитальная база Харьковской области составляет 5065 коек «первой волны» и 255 коек «второй волны». Все они на 100% обеспечены кислородом.

Для лечения больных COVID-19 используются 4380 коек, из которых на утро 18 мая используются 2298.

Михаил Черняк отметил, что ситуация с заболеваемостью в области пока стабилизируется.

«Мы фиксируем уменьшение случаев заболеваемости при том, что количество тестирований остается практически на том же уровне, что и в пик заболеваемости. Также уменьшается уровень госпитализации. Так, за последние сутки госпитализированы по вызовам бригад экстренной медицинской помощи 74 человека», - уточнил Михаил Черняк.

Заместитель председателя Харьковской ОГА отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации в области, продолжается работа по укреплению материальной базы учреждений, по обеспечению коечного фонда поточным кислородом. Также сейчас ведется работа по определению и перепрофилирование в дальнейшем определенных заведений - под лечения именно COVID-19.

Агентство Телевидения Новости