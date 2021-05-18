На Харьковщине вторую дозу COVID-вакцины получили уже более 1700 человек

На Харьковщине вторую дозу COVID-вакцины получили уже 1716 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Всего в области сделали 45562 прививки.

Такие данные привел заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк во время брифинга 18 мая.

«Вакцинация на Харьковщине продолжается. Мы сегодня прививали различными вакцинами 43846 человек. 1716 из них уже были ревакцинированы», - уточнил Михаил Черняк.

Он сообщил, что Харьковская область ожидает поставки новых доз вакцин. Так, из партии вакцины Pfizer, которая недавно прибыла в Украину, Харьковская область получит 23 400 доз для проведения прививок 11700 лицам. Целевыми группами для этой вакцины работники системы образования и люди с 1-2 этапов вакцинации - с приоритетом на медицинских работников.

Также в области ожидается поставка 18 520 доз препарата CoronaVac, каким будет проведена прививка 9260 человек из числа работников Государственной службы спецсвязи, защиты информации, работников органов прокуратуры, работников топливно-энергетического комплекса, работников санаторно-курортных учреждений.

«Также будет возможность вакцинировать военнослужащих Вооруженных сил Украины, сотрудников Министерства внутренних дел, работников патрульной полиции, Нацгвардии, Государственной миграционной службы и, безусловно, представителей олимпийской и паралимпийской сборных», - сказал Михаил Черняк.

Сейчас в Харьковской области работает 24 мобильные бригады и 140 пунктов прививки.

Агентство Телевидения Новости