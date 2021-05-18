Кирилл Тимошенко: Реконструкция отделений экстренной медпомощи по всей Украине подходит к завершению

Реконструкция приемных отделений в опорных больницах по всей Украине, которая была запланирована в рамках программы президента Владимира Зеленского, уже подходит к завершению. Об этом в интервью журналу "Mintrans" сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Всего - 202 отделения экстренной медицинской помощи. Во втором полугодии переходим к реконструкции областных больниц. Работа кипит во всех направлениях. Темпы уменьшать не планируем", - сказал Тимошенко.

Он напомнил, что программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в конце 2019 года была задумана как большой проект обновления инфраструктуры - дорог, по которым ездят украинцы, а также школ, детских садов, стадионов, приемных отделений в больницах.

"Пандемия доказала, почему стоит начинать "Большую стройку". Модернизированные приемные отделения с новой медтехникой дают возможность оказать экстренную помощь человеку за 20-30 минут. А не за 2-3 часа, как было раньше, когда пациентов возили длинными коридорами из кабинета в кабинет (в худшем случае - вообще в другой город), теряя драгоценное время", - заявил Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил о том, что в рамках "Большой стройки" в 2021 году в Украине будет обновлено 6500 км дорог, а также 95 шкив, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и многое другое.

Агентство Телевидения Новости