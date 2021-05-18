В Балаклейской районной больнице завершили реконструкцию приемного отделения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, отметив, что благодаря этому больница смогла расширить спектр медицинских услуг.

Реконструкция медучреждения проводилась в рамках Программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Как рассказывает директор Балаклейской центральной клинической районной больницы Марина Руденко, реконструированное приемное отделение больницы имеет площадь около 900 кв. м.

По ее словам, в результате реконструкции в больнице появился дополнительный операционный зал, дополнительные палаты и кабинет для ургентной лаборатории.

Кабинет ургентного лаборанта оснащен современным оборудованием, которое позволяет обследовать максимально оперативно каждого госпитализирующегося пациента.

«Пока человек будет оформлять историю болезни, будут готовы два клинические анализы, которые являются базовыми, и необходимы всем пациентам, которые госпитализируются, независимо от диагноза. Это позволит быстрее проводить диагностику и лучше лечить пациентов», - отмечает руководитель больницы.

Также реконструировано приемное отделение Балаклейской ЦРБ имеет отдельный инфекционный бокс, который позволяет изолировать пациентов с признаками инфекционных заболеваний сразу - еще до перевода в инфекционное отделение, которое по санитарным нормам расположено отдельно.

Как отметили в ХОГА, благодаря обновлению помещений и материальной базы приемного отделения, больница смогла предоставлять квалифицированную помощь и увеличить количество пакетов медицинских услуг в рамках договоров с Национальной службой здоровья Украины

«У нас было 16 пакетов услуг, сегодня уже на 18 пакетов заключены договоры. И у нас есть основания еще более расширять спектр помощи нашим пациентам, в частности, мы получили современный рентгеновский аппарат. И это также позволит улучшить качество медицинской помощи», - говорит Марина Руденко.

Как рассказывает представитель подрядной организации Михаил Хмарук, в ходе работ в приемном отделении была выполнена частичная перепланировка помещений, внутренние ремонтные работы, заменены сети электроснабжения, вентиляции, водопровода и канализации. Также были утеплены стены и сделан ремонт фасада.

«Также был построен бокс для заезда машин скорой помощи площадью более 130 квадратов. Ремонтные работы в учреждении проводились с учетом всех требований инклюзии. Было выполнено разделение на три входа, построены пандусы. Сделано два санитарных узла, которые соответствуют инклюзивным требованиям», - уточняет Михаил Хмарук.

Проектом также предусмотрено благоустройство территории больницы.

«Было заменено частично покрытие, сделаны заезды для машин неотложной помощи, демонтированы старые подходы, сделаны новые подходы к площадкам», - добавляет представитель подрядчика.

«Мы очень довольны, что этот ремонт закончился, и мы сегодня можем уже помогать своим пациентам в современных отремонтированных помещениях. В таких условиях находиться в больнице лучше и для пациентов, и для персонала», - подытожила директор Балаклейской ЦРБ.





Агентство Телевидения Новости