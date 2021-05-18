Экономия, которая практически никому не нужна. Потребителям газа предлагают выбирать не только поставщиков, но и тарифы

Для жительницы Балаклеи Ирины оплата коммунальных услуг за газ - одна из главных статей расходов семейного бюджета. У нее и газовый котел, и газовая плита. Говорит, тема экономии для нее актуальна, но пока, как сэкономить, переходя от одного поставщика к другому, или с тарифа на тариф, не разобралась. Поэтому экономит только на другом топливе, у нее стоит твердотопливный котел.

Ирина, жительница Балаклеи

Мои соседи меняли поставщика, они перешли на совсем другого. Я пока не вижу смысла переходить из-за трех копеек. Посчитала в год, думаю, пока невыгодно. Пока остались на прежнем. Слышать - слышали. Но менять не собираемся.

Самостоятельно контролировать платежи и экономить на газе правительство пытается заставить украинцев уже второй раз. Сначала в августе 2020 года был открыт рынок газа для населения - потребителям предложили выбирать из полусотни газовых компаний, у которых они могли бы покупать газ. Экономия иногда составила бы до 25%, но предложением воспользовались единицы. И когда зимой традиционные поставщики подняли цены, вместо рыночного регулирования начались тарифные бунты.

Включилось государство и ввело госрегулирование цен на уровне 6.99 гривен за кубический метр. Продолжением этой политики стало требование ввести годовые тарифы - определить цену на газ, которая не будет увеличиваться до конца следующего отопительного сезона.

Сергей Магдисюк, дир. Департамента ЖКХ ХОГА

Ми маємо ціну на газ на рівні 7.96 копійок НАК «Нафтогаз України», а ціна найбільшого постачальника – Харківгаззбута - на рівні 7.99. Тобто кожна людина з першого травня може обрати річний тариф, перейти на нього й протягом року незалежно від коливання ціни на газ того рівня, якого вона обере, та того постачальника, якого вона обере.

Тех, кто не захотел контролировать платежи, на годовой тариф поставщики перевели автоматически. Но его особенность заключается в том, что и летом абоненты будут платить по тем ценам, по которым поставщикам выгодно продавать газ круглый год. Хотя традиционно летом топливо дешевеет. Чтобы избежать переплат можно перейти обратно на месячный тариф. Но для этого, во-первых, надо написать заявление поставщику - или через абонентский отдел или электронный кабинет - и, что более важно, самостоятельно следить за ценами на газ через сайты, иначе можно пропустить подорожание и переплатить

Павел Тиндик, директор ООО "ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ"

Автоматично, выдповідно до нашого реєстру, споживачі будуть переведені на цей тариф та будуть сплачувати за цією ціною. В разі, коли споживач бажає скористатись можливим міжсезонним сниженням, ціна, а в минулі періоди дійсно ціна знижувалась влітку, споживач повинен звернутись до нас з заявою.

Кроме того, поставщики предлагают еще два способа оплаты за газ в год. Равномерный тариф, когда определяется объем газа, который абонент потребляет обычно за год, и каждый месяц платит фиксированную сумму. Если взять, то можно оплатить в конце отопительного сезона.

Таким образом, платежи в зимний период не столь влияют на семейный бюджет. Кроме этого, летом появляется возможность выкупить весь объем по летней цене. Это может быть дешевле, если произойдет скачок цен. Но все это предполагает участие потребителя в процессе формирования своих тарифов, а не просто оплаты платежек. И таких, кто готов к этому - единицы.

Людмила Задоренко, специалист по обслуживанию клиентов

Наразі таких звертань дуже мало, але люди часто звертаються з питань роз"яснень, або переофрмлення особливих рахунків.

Между тем, если выбирать выгодных поставщиков и выгодные тарифы, то по данным сравнительных сервисов, экономия может составить до 40%.

Агентство Телевидения Новости