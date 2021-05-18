В Харькове судью разоблачили в мошенничестве на 30 тысяч долларов

В Харькове судью разоблачили в мошенничестве на 30 000 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2020 года судья Донецкого окружного административного суда, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия о том, что в Кассационном суде Верховного Суда у него есть знакомые, с которыми он за вознаграждение может решить судебные вопросы в пользу указанного предприятия.

Судья сообщил, что за отмену Верховным Судом решения Хозяйственного суда Донецкой области и постановления Восточного апелляционного хозяйственного суда и, как следствие, возвращение дела на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию, директор предприятия должен передать ему 30 тысяч долларов США.

18 мая этого года в городе Славянске Донецкой области сразу после совершения особо тяжкого преступления, судью в целях обеспечения сохранности доказательств задержали правоохранители в порядке ст. 208 и п. 2 ч. 1 ст. 482 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по факту мошенничества, совершенным в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости