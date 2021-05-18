Просторная трасса с перепадом высот. На Харьковщине состоится этап Чемпионата Украины по кроссу

Трасса длиной в 1000 метров, просторная и с большим перепадом высот. В Черкасской Лозовой идут последние приготовления к масштабной гонке. Первый этап Чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых авто и багги должен состояться уже в ближайшие выходные - 22 и 23 мая. Трассу, говорят организаторы, хотят сделать уникальной для уровня европейских соревнований: чтобы напряжение было максимальным уже на старте, а во время гонки спортсменам было удобно обгонять соперников - с большой дозой адреналина, и вместе с тем, безопасно.

Сергей Коржов, кандидат в мастера спорта:

Сегодня приступили к расширению подъема, который беспокоил больше всех. Здесь много машин скапливается. И нет места для обгона. Поэтому мы сегодня приняли такое решение, чтобы поработать бульдозером, а потом уже грейдером. Довольно-таки грунта очень много.

Алексей Беседин, со-организатор соревнований:

Мы заканчиваем трассу Черкасская Лозовая, наверное, за 25 лет она получилась самая широкая. Самая большая. У нас уже большой список участников, которых мы с нетерпением ждем.

На такой трассе гонки будут очень зрелищными, подчеркивают организаторы. Уже получили 39 заявок на участие из 10 городов Украины, а также из Молдовы и Беларуси.

Алексей Кимач, мастер спорта:

Трасса готовится невероятными темпами. Все пожелания спортсменов будут учтены - это уже видно, поэтому респект организаторам. Погода, думаю, будет самая лучшая.

Георгий Дусь, мастер спорта:

А что впечатления? Работаем, чтобы трасса была в нужном состоянии, чтобы готова была принять участников, чтобы все были довольны.

Самые масштабные гонки Украины по автокроссу проводить уже 25 лет подряд, поэтому к юбилею, отмечают организаторы, традиционные соревнования дополнят новыми изюминками.

Агентство Телевидения Новости