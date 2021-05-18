Просторная трасса с перепадом высот. На Харьковщине состоится этап Чемпионата Украины по кроссу
Трасса длиной в 1000 метров, просторная и с большим перепадом высот. В Черкасской Лозовой идут последние приготовления к масштабной гонке. Первый этап Чемпионата Украины по автомобильному кроссу на легковых авто и багги должен состояться уже в ближайшие выходные - 22 и 23 мая. Трассу, говорят организаторы, хотят сделать уникальной для уровня европейских соревнований: чтобы напряжение было максимальным уже на старте, а во время гонки спортсменам было удобно обгонять соперников - с большой дозой адреналина, и вместе с тем, безопасно.
Сергей Коржов, кандидат в мастера спорта:
Сегодня приступили к расширению подъема, который беспокоил больше всех. Здесь много машин скапливается. И нет места для обгона. Поэтому мы сегодня приняли такое решение, чтобы поработать бульдозером, а потом уже грейдером. Довольно-таки грунта очень много.
Алексей Беседин, со-организатор соревнований:
Мы заканчиваем трассу Черкасская Лозовая, наверное, за 25 лет она получилась самая широкая. Самая большая. У нас уже большой список участников, которых мы с нетерпением ждем.
На такой трассе гонки будут очень зрелищными, подчеркивают организаторы. Уже получили 39 заявок на участие из 10 городов Украины, а также из Молдовы и Беларуси.
Алексей Кимач, мастер спорта:
Трасса готовится невероятными темпами. Все пожелания спортсменов будут учтены - это уже видно, поэтому респект организаторам. Погода, думаю, будет самая лучшая.
Георгий Дусь, мастер спорта:
А что впечатления? Работаем, чтобы трасса была в нужном состоянии, чтобы готова была принять участников, чтобы все были довольны.
Самые масштабные гонки Украины по автокроссу проводить уже 25 лет подряд, поэтому к юбилею, отмечают организаторы, традиционные соревнования дополнят новыми изюминками.