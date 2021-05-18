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Горели три домовладения: в Изюме произошел большой пожар в частном секторе

Когда на место пожара приехали спасатели, то пламя уже охватило дом, летнюю кухню, гараж и автомобиль, в частном секторе города Изюм. Двоих  переселенцев, проживающих в этом доме, дома на момент возгорания не было.

Огонь разбушевался не на шутку, ведь во дворе хозяев хранились легковоспламеняющиеся вещи: дрова и другие материалы, которыми они топили печь. За полчаса пожар уже распространился на соседние здания.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Осередок пожежі виник саме там, де насипом були складені дрова на території подвір’я, звідти почалось розповсюдження пожежі, швидко перекинулося на господарчі споруди – вони були повністю дерев’яними. А також на житловий будинок. Сприяли швидкому розповсюдженню полум’я також сильні пориви вітру. Крім того, полум’я почало перекидатись на сусідні садиби: на паркан сусіднього будинку, а також на літню кухню з іншого боку сусіднього домоволодіння.

Два часа понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь. Впрочем, еще 4 часа специалисты разбирали завалы и проверяли все очаги огня, пока потушили.

Пока причиной пожара считают поджог, но окончательную причину установят позже.

 

Агентство Телевидения Новости

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