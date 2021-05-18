Ловят моменты без дождя: аграрии рассказали о влиянии прохладного мая на посевную кампанию

На этих полях возле села Лозовеньки, что на Балаклейщине, посевная кампания - на завершающей стадии. Полностью закончить посев масличных и бобовых планируют в ближайшие дни. Рабочий день, говорит механизатор Александр, с 7 утра - до 5 вечера.

Александр, механизатор:

Почва нормально в этом году, немного запоздало с погодой. А так, вроде нормально, тепло пошло, влага есть. Должно быть все нормально. Не, такого за последний 10 лет я не помню. Всегда на посеве подсолнуха была погода хорошая. Начало мая - всегда отсевались.

В хозяйстве говорят - обеды работникам сейчас привозят прямо на поля. Чтобы не терять драгоценные бездождевые часы. В 2020-м погода была засушливая, а этой весной, наоборот, влаги - с избытком. Дожди в сочетании с прохладой не позволяли провести посевную в короткие сроки. Работы в поле начали на две недели позже, чем рассчитывали. Правда, опытные агрономы говорят - такие условия более благоприятные для зерновых и зернобобовых культур, поэтому переживать не стоит. Теперь все будет зависеть от погоды летом - если влаги хватает и будет тепло, то можно надеяться на хороший урожай.

Андрей Половинка, исполнительный директор агрофирмы «Україна Нова»:

Мешали в каких смыслах, в смвслах проведения посевной кампании. Но, для остальных культур, озимых, это давало свои плюсы, потому как у нас, мы находимся на территории, очень катастрофически малое количество осадков. Поэтому жаловаться на погоду, говорить, что помешали дожди, это неправильно. Все идет своим чередом.

Всего посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 на Харьковщине будет занимать 1,8 млн гектаров, это больше, чем показатели 2020 года. Доля зерновых и зернобобовых культур составит миллион гектаров. При благоприятных погодных условиях, посевная в области завершится до начала лета.

Сергей Прокопченко, дир. Деп. агропромышленного развития ХОГА:

Досвідчені агрономи кажуть, що цей рік - буде роком ячменю. Дуже добрі очікують врожаї. Також посіяно, майже завершено гречку, просо. В процесі сівба соняшника. Він поки що посіяний приблизно на 50 відсотків.

Около 500 тысяч гектаров в регионе отвели под посев подсолнечника. Говорят, увеличивать долю по сравнению с прошлогодними показателям не будут, несмотря на рост спроса на семена, а следовательно, и на масло. В профильном департаменте областной администрации отмечают, что высокая стоимость сырья обусловлена ​​мировыми трендами: из-за засухи и плохого урожая в разных странах - крупных экспортерах, стоимость семян стремительно взлетела вверх. Вместе с тем, говорят чиновники, Харьковщина себя полностью обеспечивает, дефицита нет, более того - экспортный потенциал значительный.

Сергей Прокопченко, дир. Деп. агропромышленного развития ХОГА:

Така ціна зумовила подорожчання соняшникової олії, і на сьогоднішній день ціна за тонну складає 23 з половиною тисячі гривень. Це дуже висока ціна. В той же час, область виробляє, я вам скажу конкретні цифри, за 20-й маркетинговий рік - 411 тисяч тонн. А споживає 28 тисяч тонн.

Практически завершен в области, отмечают чиновники, посев сахарной свеклы. Аграрии должны засеять более 3 тысяч гектаров - этот показатель остался на уровне прошлого года. По словам специалистов, ситуацию с производством сахара в регионе необходимо улучшать, чтобы область полностью обеспечивала себя продуктом и была возможность сдерживать рост стоимости сахара.

Агентство Телевидения Новости