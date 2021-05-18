Сегодня 18:17
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Драка команда на команду
На площадку выскочили абсолютно все хоккеисты обеих команд.
На юношеском хоккейном турнире в российском городе Саратов встречались команды "Айсберг" (Горячий Ключ) и "Олимп" (Самара), составленные из игроков не старше 13-ти лет.
В третьем периоде при счете 6:3 в пользу "Айсберга" после вбрасывания шайбы за 1 минуту 14 секунд до конца матча сначала стали драться хоккеисты, находившиеся на тот момент на площадке, а затем со скамеек выбежали на лёд и все остальные.
В результате произошла драка в буквальном смысле команда на команду.
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