Драка команда на команду

На площадку выскочили абсолютно все хоккеисты обеих команд.

На юношеском хоккейном турнире в российском городе Саратов встречались команды "Айсберг" (Горячий Ключ) и "Олимп" (Самара), составленные из игроков не старше 13-ти лет.

В третьем периоде при счете 6:3 в пользу "Айсберга" после вбрасывания шайбы за 1 минуту 14 секунд до конца матча сначала стали драться хоккеисты, находившиеся на тот момент на площадке, а затем со скамеек выбежали на лёд и все остальные.

В результате произошла драка в буквальном смысле команда на команду.





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