Вакцинация на Харьковщине: сколько доз Pfizer и CoronaVac получит область в мае?

Инспектор патрульной полиции Харькова Игорь Приходько получил вторую дозу вакцины Коронавак, первую инъекцию ему сделали в апреле - никаких побочных реакций не было. От прививки даже не думал отказываться, ведь полицейские постоянно контактируют с людьми при исполнении служебных обязанностей, поэтому имеют высокий риск заболеть.

Игорь Приходько, инспектор патрульной полиции:

Все добре було, ніяких синдромів не було, тому все добре. Я один працюю, мої рідні ще не вакцинувалися, але планують.

Вторую дозу вакцины в Харьковской области получили 1716 жителей области. Это данные областной администрации. В общем, прививки сделали более 40 тысячам человек. По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, в регионе ожидают поставки новых доз препаратов, в том числе из партии вакцины Pfizer, которая прибыла в Украину 18 мая.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА:

Що стосується Pfizer, який ми маємо отримати 23 400 доз, які нам доведені, це будуть працівники системи освіти і медичні працівники, які підпадають під цю категорію.

В ближайшее время, на Харьковщине ожидают прибытия 18 тысяч доз препарата CoronaVac: этой вакциной будут прививать военных, правоохранителей, спортсменов-олимпийцев, а также работников санаторно-курортных учреждений. Сейчас в области работает 24 мобильные бригады и 140 пунктов вакцинации.

Агентство Телевидения Новости