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В матче за трофей в Бразилии сошлись команды двух бывших футболистов харьковского "Металлиста"

В матче за трофей в Бразилии сошлись команды двух бывших футболистов харьковского Металлиста

"Интернасьональ" Тайсона против ""Гремио" Диего Соузы - так выглядит финал Лиги Гаушу.

Лига Гаушу - это чемпионат бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул по футболу.

Команды двух бывших футболистов харьковского "Металлиста" Тайсона и Диего Соузы базируются в городе Порту-Алегри, находящемся в этом штате.

В первом финальном матче хозяином поля считался "Интернасьональ". И он, выиграв 1:0 первый тайм, в итоге уступил со счетом 1:2. При этом Тайсона не было в заявке "Интернасьоналя", а Диего Соуза не только вышел на поле в составе "Гремио" но и забил гол.

Ниже в ввидеообзоре матча гол Диего Соузы на 1:30

Ответный матч, в котором хозяином поля уже будет "Гремио", состоится через неделю.


Агентство Телевидения Новости

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