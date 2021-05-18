На Харьковщине 2 тысячи бойцов задействованы в учебных сборах теробороны

Виталий координирует действия батальонов на учебных сборах. У него есть боевой опыт - четыре года воевал в Донецкой области. Но и для него нынешнее обучение – важное.

ВИТАЛИЙ, ветеран войны, участник учебных сборов резервистов

Если я там управлял другими подразделениями, поменьше, то тут уже уровень совсем другой - бригада. Тут надо управлять шестью батальонами

Ко Дню резервиста лучшие участники учебных сборов получают награды оперативного командования Восток и военного комиссариата.

По мнению резервистов, сборы происходят своевременно. Тренируются по НАТОвским стандартам, под руководством опытных инструкторов.

АНИТА ЛУИС, инструктор медицинского пункта

Ми всі знаємо про дії російської армії біля наших кордонів. Харків - прикордонне місто, і краще бути напоготові

АНДРЕЙ БОРОДИН, командир 113-й Отдельной бригады теробороны

На них покладені такі функції, як прикриття ділянок державного кордону, контроль населених пунків. Підтримання режиму воєнного стану

В учебных сборах приняли участие представители Союза ветеранов АТО

ЮРИЙ КОРСУНОВ , ветеран войны, участник учебных сборов резервистов

Свої знання, досвід передати тим хлопцям, які до цього навіть не тримали в руках зброю

Отмечают, какие изменения нужны в региональной программе территориальной обороны

АНАТОЛИЙ КОЗЛОВСКИЙ, ветеран войны, участник учебных сборов резервистов

В підготовці людей потреби немає, бо тут працюють дуже фахові інструктори. В матеріальній - так, треба підсилювати, треба сучасні засоби зв'язку, сучасне озбороєння

Учебные сборы резервистов будут продолжаться почти две недели. В Харьковской области в них задействованы две тысячи бойцов.

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