Субсидии по-новому. Кто не получит?

Правила есть - бланков нет. Уже почти две недели в Украине - новый порядок начисления жилищных субсидий. Действуют дополнительные ограничения для получателей субсидий, а людям теперь надо снова подавать все документы.

Высочанская громада - это пригород Харькова. У людей здесь преимущественно газовое отопление. Поэтому новые правила оформления жилищных субсидий обсуждают на каждом крыльце. Многодетная мама Валентина боится, что останется без субсидии, потому что, наконец, приобрели с мужем старенькую машину. Ведь семье с тремя детьми без собственного транспорта трудно.

ВАЛЕНТИНА ДОМБРАУСКАС, жительница Высочанской громады

На машину збирали довгий час, це бус такий, щоб вся сім'я уходила, вона старенька

А у Галины сердце болит за старенькую маму. Ей придется собрать кучу справок. Только так она сможет снова получить помощь, хотя в предыдущие годы субсидию начисляли автоматически.

ГАЛИНА ЛИТВИНОВА, жительница Высочанской громады

Треба в одному місці за свої кошти купити цей бланк, потім його отксерити за свої гроші. Потім ще отксерити квитанції, людям це важко, яким за 60-70. Я вважаю, це просто знущання над людьми, елементарно знущання. У людини піднімається тиск

В отчаянии и соседи Галины. Возмущаются, что субсидия ежегодно меньше, а хлопот по ее оформлению - больше.

ВАЛЕНТИНА, жительница Высочанской громады

Для того, чтобы отопить , мне её не хватает, при температуре 18-16 градусов я хожу так - одетая. Вот у меня сначала было 1700, потом добавили 2800 ,потом в апреле тоже сняли. Я не пойму, как они её насчитывают, и спросить практически не у кого…

С первого мая условия получения государственной помощи становятся более жесткими. На нее больше не смогут рассчитывать те, кто имеет депозит в банке больше пятидесяти тысяч гривен, кто покупал в течение года земельный участок, автомобиль или недвижимость стоимостью более пятьдесят тысяч.

Есть и другие новации.

В сельском совете и хотели бы помочь людям разобраться, что к чему, но знают не больше них. Поэтому так же ждут пояснений.

ВИКТОРИЯ ДУРНЕВА, сотрудница Высочанского поселкового совета

Немає бланків на оформлення субсидій, немає бланків заяв і декларацій. Поки що нічого не кажуть. Сьогодні у другій половині дня буду в управлінні соцзахисту, буду питати там

Жители Высокого надеются, что новые правила отменят или хотя бы не нужно будет подавать документы лично

ВЛАДИМИР, житель Высочанской громады

Субсидию должны давать сами. Прийти, как за границей, посмотрели как живут, начислили. А у нас - того нема, шоб машини не було, трактор не купив, козу не продав - і все

НАДЕЖДА, жительница Высочанской громады

Я поражаюсь Степанову, потому что именно Министерство охраны здоровья должно было приостановить до вакцинации как минимум подобные вещи, потому что это скопление людей. Надо просто сократить пенсионное население, и с пенсиями что-то решится. Это просто геноцид во время эпидемии - заставить группу риска шастать с утра до ночи.

Даже с государственной помощью, говорят люди, у многих не хватает на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Агентство Телевидения Новости