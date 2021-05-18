Ремонты дорог, газопроводов, теплосетей: Харьков замер в пробках
Перекрытие дорог из-за ремонта асфальтового покрытия, работы на газопроводах, реконструкции теплосетей и благоустройство прилегающей к ТРЦ территории в центре уже который день вызывают настоящий транспортный коллапс в Харькове.
Утром, днем и вечером навигаторы не перестают быть «красными». Водителям ничего не остается, как стоять в пробках и тянучках, ведь объехать их невозможно из-за, опять же - перекрытия.
В тянучке по переулку Слесарному Алексей стоит уже десять минут, и такая же ситуация, говорит, не только здесь.
Алексей, водитель
В центре сложно, пробки постоянно. Салтовка, Полтавский Шлях, Салтовское Шоссе и Академика Павлова
Сегодня днем в пробке в районе Конного рынка Валентин простоял с полчаса. Из-за перекрытия Московского проспекта насыщенность трафика там выросла. Поэтому, чтобы доехать до центра вовремя выехал раньше.
Валентин, водитель
Очень плохо. Особенно возле Конного Рынка - вообще не проедешь, потому что сейчас перекрыли. Когда откроют - никто не знает. Московский проспект и в центре - вообще не проедешь. Веснина летом начинается, тоже пробка. Днем не проедешь. Возле «Барабашово» хоть в выходные, хоть в будний день - там невозможно проехать
Водитель говорит, вопрос загруженности дорог нужно решать комплексно - расширять автодороги города и решать проблему с парковкой. Ведь трафик в Харькове с каждым годом существенно возрастает. Пока же надеется на дальнейшее сезонное затишье.
Валентин, водитель
В первую очередь, надо расширять дороги, потому что машин добавляется с каждым днем. Единственное что - летом будет меньше, все уезжают на море, на дачи. Это чувствуется, ну, а в будний день, особенно в пятницу - пробки большие
По данным сайта городского совета, не проехать сегодня и завтра по части улицы Куликовской, отныне и до 1 августа по участку внутриквартального проезда по улице Культуры, до 1 октября – по части Григоровского шоссе.
Изменится там и курсирование автобусных маршрутов. До 25 мая запрещено движение транспорта на участке по переулку Мечникова.
Сегодня и завтра планировали перекрыть движение на участке улицы Танкопия из-за ремонта проезжей части. Однако из-за дождя утром укладку асфальта перенесли, рассказывают дорожники. Зато бригада работает на другом участке.
Улица Танкопия. Сегодня бригада дорожников выполняет здесь капитальный ремонт проезжей части. Сняли верхний слой асфальтового покрытия и обустраивают ливневки
Здесь дорожники приступили к работам с наступлением благоприятных погодных условий. Рассказывают, осталось закончить капитальный ремонт ливневых колодцев, нарастить покрытие и уложить асфальт.
Виталий, рабочий ООО "Паркинг +"
Установили борта, срезали фрезу - основание, установили борта на повороте, на радиусе и занимаемся ливневыми колодцами
Местные жители говорят, дорога действительно нуждалась в ремонте. Поэтому временные неудобства могут потерпеть.
Андрей, житель Харькова
Месяц где-то, месяц. Я думаю, неделю еще - и они закончат. Дорога была побитая, разбитая, как говорится
Дмитрий, житель Харькова
Дорога была не очень хорошая, скажу честно. Уже лучше. Вижу, что работают и лучше стало. И пешеходный переход, наконец-то, появился
Дорожники говорят, полное завершение работ на этом объекте планируется примерно через месяц.