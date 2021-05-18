Ремонты дорог, газопроводов, теплосетей: Харьков замер в пробках

Перекрытие дорог из-за ремонта асфальтового покрытия, работы на газопроводах, реконструкции теплосетей и благоустройство прилегающей к ТРЦ территории в центре уже который день вызывают настоящий транспортный коллапс в Харькове.

Утром, днем ​​и вечером навигаторы не перестают быть «красными». Водителям ничего не остается, как стоять в пробках и тянучках, ведь объехать их невозможно из-за, опять же - перекрытия.

В тянучке по переулку Слесарному Алексей стоит уже десять минут, и такая же ситуация, говорит, не только здесь.

Алексей, водитель

В центре сложно, пробки постоянно. Салтовка, Полтавский Шлях, Салтовское Шоссе и Академика Павлова

Сегодня днем ​​в пробке в районе Конного рынка Валентин простоял с полчаса. Из-за перекрытия Московского проспекта насыщенность трафика там выросла. Поэтому, чтобы доехать до центра вовремя выехал раньше.

Валентин, водитель

Очень плохо. Особенно возле Конного Рынка - вообще не проедешь, потому что сейчас перекрыли. Когда откроют - никто не знает. Московский проспект и в центре - вообще не проедешь. Веснина летом начинается, тоже пробка. Днем не проедешь. Возле «Барабашово» хоть в выходные, хоть в будний день - там невозможно проехать

Водитель говорит, вопрос загруженности дорог нужно решать комплексно - расширять автодороги города и решать проблему с парковкой. Ведь трафик в Харькове с каждым годом существенно возрастает. Пока же надеется на дальнейшее сезонное затишье.

Валентин, водитель

В первую очередь, надо расширять дороги, потому что машин добавляется с каждым днем. Единственное что - летом будет меньше, все уезжают на море, на дачи. Это чувствуется, ну, а в будний день, особенно в пятницу - пробки большие

По данным сайта городского совета, не проехать сегодня и завтра по части улицы Куликовской, отныне и до 1 августа по участку внутриквартального проезда по улице Культуры, до 1 октября – по части Григоровского шоссе.

Изменится там и курсирование автобусных маршрутов. До 25 мая запрещено движение транспорта на участке по переулку Мечникова.

Сегодня и завтра планировали перекрыть движение на участке улицы Танкопия из-за ремонта проезжей части. Однако из-за дождя утром укладку асфальта перенесли, рассказывают дорожники. Зато бригада работает на другом участке.

Улица Танкопия. Сегодня бригада дорожников выполняет здесь капитальный ремонт проезжей части. Сняли верхний слой асфальтового покрытия и обустраивают ливневки

Здесь дорожники приступили к работам с наступлением благоприятных погодных условий. Рассказывают, осталось закончить капитальный ремонт ливневых колодцев, нарастить покрытие и уложить асфальт.

Виталий, рабочий ООО "Паркинг +"

Установили борта, срезали фрезу - основание, установили борта на повороте, на радиусе и занимаемся ливневыми колодцами

Местные жители говорят, дорога действительно нуждалась в ремонте. Поэтому временные неудобства могут потерпеть.

Андрей, житель Харькова

Месяц где-то, месяц. Я думаю, неделю еще - и они закончат. Дорога была побитая, разбитая, как говорится

Дмитрий, житель Харькова

Дорога была не очень хорошая, скажу честно. Уже лучше. Вижу, что работают и лучше стало. И пешеходный переход, наконец-то, появился

Дорожники говорят, полное завершение работ на этом объекте планируется примерно через месяц.





Агентство Телевидения Новости